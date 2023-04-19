При цьому тіло дитини шукали кілька днів. Дівчинку знайшли цілком випадково.

У підмосковній Балашисі 39-річна жителька окупованої території Луганської області Наталія Стрижак стрибнула з вікна багатоповерхівки. При цьому її дитина таємничо зникла. Тіло знайшли лише за кілька днів.

Як повідомляють російські Телеграм-канали, жінка розбилася на смерть, тіло виявили вранці. Пізніше з'ясувалося, що жінка мешкала разом із 4-річною донькою Поліною, але поліцейські її у квартирі не виявили. На камерах відеоспостереження видно, що мати з дитиною заходила до під'їзду і більше не виходила з дому.

До пошуків дитини залучили кінологів, волонтерів, оглянуто будинки, каналізаційні колектори та берег річки, допитано сусідів та родичів, але тіло дитини знайшли лише за кілька днів на піддашку тієї ж багатоповерхівки. Як виявилося, мати викинула дівчинку з вікна, а потім стрибнула сама.

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Відомо, що рік тому Наталія евакуювалася з дочкою із Луганська. Жінка нібито страждала від посттравматичного стресового розладу. За словами родичів, останніми днями стан загострився.

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Парад треш-новин з РФ триває не один рік. Нещодавно у Пермському краю РФ восьмикласник скоїв самогубство через нерозділене кохання до товариша. Восьмикласник був "одержимим" коханим і називав його "сенсом життя", проте той не відповідав взаємністю. Так само Роман вказав, що в тому, що сталося, "винні всі", а накласти на себе руки він вирішив через "неприйняття і нерозуміння".

Перед цим росіянин змушував дитину "вбивати" українця в ефірі чат-рулетки. Дитина з натхненням виконав доручення.

А подружжя з російського міста Ноябрьск Тюменської області назвало новонароджену дочку ім'ям Росія. Батьки заявили, що "їм за це не соромно".

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