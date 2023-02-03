Ім'я для доньки, яка народилася 31 січня, батьки обирали, "враховуючи теперішню ситуацію та з патріотичних мотивів".

Подружжя з російського міста Ноябрськ Тюменської області назвало новонароджену доньку ім'ям Росія.

Як повідомляють російські ЗМІ, для пари Росія стала другою дитиною у сім'ї, старший син – Микола. Ім'я для доньки, яка народилася 31 січня, батьки обирали, "враховуючи теперішню ситуацію та з патріотичних мотивів".

"Багато людей їдуть, кажуть: нам соромно. Ми вирішили навпаки – нам не соромно! Ми пишаємося та любимо свою країну", – прокоментувала щаслива матуся Росії Людмила Нахрачьова.

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Треш-новини у РФ продовжуються. Нещодавно в мережі опублікували розмову, в якій росіянин називає свою країну жертвою нападу.

Водночас "пильність" деяких росіян дивує. Нещодавно в Росії жінка поскаржилася поліції на працівницю "Пошти Росії" через українське прізвище.

А перед цим росіянка радісно заявила, що хоче відправити чоловіка на війну, аби його там вбили. Долю компенсації вона вже передбачила.

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