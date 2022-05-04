Підприємство займається виробництвом окису етилену та гліколів.

Вранці 4 травня у російському Дзєржинську під Нижнім Новгородом спалахнув хімзавод "Капролактам".

Про пожежу повідомили місцеві ЗМІ.

Міська влада зазначила, що "відбулося загоряння цистерни". Згодом вогонь перекинувся на інші об'єкти.

Залізничні цистерни з розчинником горять на станції Ігумново. Площа пожежі становить близько 2000 кв. м.

Завод займається виробництвом окису етилену та гліколів.

Причини загоряння встановлюються.

Як писав УНІАН, 30 квітня прогриміли вибухи на нафтобазі у селі Жеча під Брянськом. Чиновники стверджують, що засобами ППО нібито був виявлений літак ЗСУ.

Раніше на фармацевтичному заводі в російському Кургані "Синтез" пролунав вибух. Підприємство є одним з лідерів виробництва антибіотиків в Росії, що забезпечує, перш за все, госпітальний сектор.

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