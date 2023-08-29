"Де хоче, там нехай і доліковується", кажуть пораненим найманцям в госпіталях.

Після смерті ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина російська держава, схоже, відмовилася від будь-яких зобов'язань перед найманцями. Поранених найманців перестали лікувати, також припинилися виплати, пише "Можем объяснить".

Незабаром після падіння літака Пригожина прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, попри червневі твердження самого Володимира Путіна, що у ПВК немає держфінансування.

Напередодні в Анапі закрився останній госпіталь приватної військової компанії. У ПВК стверджують, що останній поранений пацієнт був переданий на доліковування, а всі страхові виплати, компенсації, зарплати і премії були виплачені кожному бійцеві. Однак в чатах найманців і сімей "вагнерівців" багато повідомлень про те, що поранених залишили без медичної допомоги і необхідних документів. Вони скаржаться, що не отримують виплати за поранення і лікуються власним коштом. Адміністратори чату просять звертатися з питанням про виплати в колл-центр, проте додзвонитися туди після смерті Пригожина стало неможливим.

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Друг одного з поранених найманців розповів журналістам, що його знайомий лікувався в закритому госпіталі в Анапі, проте необхідну йому операцію там не встигли провести.

"У липні їм всім оголосили, що у "Вагнера" проплачено до кінця липня і всі поранені матимуть негайно залишити госпіталь. Ось де хоче, там нехай і доліковується. І жодних грошей на лікування не дали", — розповів співрозмовник "МО".

ПВК "Вагнера" після смерті її ватажків

Увечері 23 серпня під Твер'ю зазнав аварії літак, в якому перебували Євген Пригожин, Дмитро Уткін та інші ватажки ПВК "Вагнера".

Напередодні цієї події і після неї, як показали супутникові знімки, головну базу ПВК "Вагнера" в Білорусі активно згортають.

Американські аналітики зауважують, що після смерті центрального керівництва ПВК "Вагнера" більше не буде існувати.

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