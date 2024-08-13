Вони наполягають, що спецпризначенці не потрапляли в полон.

Командир спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов визнав, що в український полон потрапили п'ятеро чеченських бійців, але не з "Ахмата", а з полку "Ахмат-Чечня".

"Учора я сказав у своєму ролику, що жоден боєць спецпризначенців "Ахмат" не здався в полон. Так, ми в курсі, що на початку, коли ви заходили, ви взяли в полон трьох бійців "Ахмат-Чечня". Ми їх бачили, ми це визнаємо. Але коли ви говорите, що ви активно берете в полон бійців спецназу "Ахмат", вибачте мене, у вас немає жодного бійця спецназу "Ахмат", - заявив він у відеозверненні.

За словами Алудінова, українські військові взяли в полон трьох стрільців і двох зв'язківців. Як відомо, "Ахмат" - це спецпідрозділ чеченського управління Росгвардіі, фактично підпорядкований главі Чечні Рамзану Кадирову. До полку "Ахмат-Чечня" входять жителі Чечні та "добровольці" з території РФ.

"Кадирівці" в полоні ЗСУ

11 серпня проєкт "Хочу жити" опублікував відео з полоненими окупантами. У заяві йдеться, що "кадирівці" намагалися втекти подалі від кордону, щоб не потрапити в полон.

Пізніше в мережі поширили відео допиту полоненого з групи спеціального призначення "Аїд" батальйону "Ахмат". Незабаром Алаудінов виступив із заявою про те, що жоден боєць "Ахмата" не потрапляв у полон до української армії.

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