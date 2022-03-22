Вдалельця гірлянди "здав" правоохоронним органам сусід.

Поліція Москви розшукує місцевого жителя за те, що він вивісив на вікно синьо-жовту гірлянду в колір українського прапора. На це поскаржився житель будинку навпроти, так як вважав це "зрадою".

Про це розповів Telegram-канал Baza.

Повідомляється, що пильний сусід звернувся в поліцію і розповів співробітникам про жовто-блакитні вогні у вікні будинку навпроти. Це триває вже близько тижня.

На місце виїхали поліцейські, які встановили з якої квартири видно вогні. Однак з власником гірлянди поговорити не змогли - він не відкрив їм двері. Сусіди розмовляти з поліцією також відмовилися.

Нагадаємо, мольфарка назвала день, коли повністю закінчиться війна в Україні. За її словами, ситуація почне поліпшуватися тільки в травні.

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