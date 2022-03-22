Поліція Москви розшукує місцевого жителя за те, що він вивісив на вікно синьо-жовту гірлянду в колір українського прапора. На це поскаржився житель будинку навпроти, так як вважав це "зрадою".
Про це розповів Telegram-канал Baza.
Повідомляється, що пильний сусід звернувся в поліцію і розповів співробітникам про жовто-блакитні вогні у вікні будинку навпроти. Це триває вже близько тижня.
На місце виїхали поліцейські, які встановили з якої квартири видно вогні. Однак з власником гірлянди поговорити не змогли - він не відкрив їм двері. Сусіди розмовляти з поліцією також відмовилися.
Нагадаємо, мольфарка назвала день, коли повністю закінчиться війна в Україні. За її словами, ситуація почне поліпшуватися тільки в травні.