Хлопчик помер у реанімації.

19 січня на вулиці Ханти-Мансійська в Нижньовартовську (Тюменська область) водій на смерть збив дитину на пішохідному переході.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Трагедія, що сталася на Водохреще, потрапила на відео. На кадрах видно, як водій Toyota RAV4 не встиг зреагувати на хлопчика. 9-річна дитина перебігала дорогу на жовтий сигнал світлофора. Автомобіль буквально переїхав неповнолітнього.

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За інформацією медіа, росіянин їхав набирати водохресну воду. А дитина, чию матір позбавили батьківських прав, йшла з інтернату на зупинку - зустрітися з батьком, який повернувся в місто.

Хлопчик помер у реанімації. Щодо 39-річного водія розпочали кримінальне провадження.

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