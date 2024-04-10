Загроза підтоплення виникла для багатьох населених пунктів цього регіону Росії.

В російському місті Орськ вода почала поступово спадати, але в Оренбурзі та інших містах регіону повінь лише набирає обертів. Як повідомляє "РИА Новости", за п’ять годин рівень води в річці Урал в межах міста Орськ знизився на 8 см.

Українське видання "Схеми" опубліковало супутникові знімки, зроблені компанією Maxar. На них видно масштаби повені. Знімки були зроблені в період з третього по дев'яте квітня 2024 року.

Актуальні кадри повені безпосередньо в обласному центрі, місті Оренбург, розташованому нижче за течією річки Урал, публікують і російські ЗМІ.

Окрім Оренбурга та Орська загроза повені нависає і над іншими населеними пунктами Південного Уралу. Зокрема повідомляється, що в місті Курган влада укріплює мішками з піском береги річки Тобол. Також в місті вмикають сирену, яка закликає місцеве населення до евакуації. А в селищі із назвою 9 января, що на околиці Оренбурга, спішно зводять дамбу для захисту від води.

Повінь на Південному Уралі: останні новини

Як писав УНІАН, через повінь в Орську виникла загроза затоплення для стаціонарної надгоризонтної радіолокаційної станції великої дальності "Воронеж М". Ця РЛС призначена для відстеження пусків міжконтинентальних балістичних ракет та раннє попередження про загрозу ракетного удару по території РФ.

Також ми розповідали, що напередодні повені греблю в Орську "лагодили" молитвами. Попри проведений обряд, за півтора дня найближчі до гідротехнічної споруди квартали зникли під водою.

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