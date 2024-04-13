У Тюменській області влада не виключає прориву дамб, які захищають великі населені пункти.

У Росії триває повінь, вода прибуває, підтоплюючи все нові області, пишуть російські ЗМІ.

Так, у п'ятницю вранці було евакуйовано село Камінське в Курганській області Росії після того, як рівень води там піднявся за ніч на 1,4 метра. Як повідомив губернатор регіону Вадим Шумков, найближчими днями повінь може досягти Кургану.

Крім того, в Оренбурзі рівень води в річці Урал піднявся до 1143 см, паводок дійшов до багатоквартирних будинків. За ніч в Оренбурзькій області затоплено ще близько 3 тисяч будинків, проводиться масова евакуація.

При цьому паводок дістався вже до Західного Сибіру, підтопивши ще три області. Повідомляється, що сильно піднявся рівень води в річці Томь, на якій розташовані Томськ і Кемерово. У результаті в Томській області підтоплено понад 100 будинків, три населені пункти відрізано від міста. У Кемеровській області з берегів вийшла річка Мрассу, затоплено селище Усть-Кабирза. На відео жителі розповідають, що вода змила худобу, споруди та господарський інвентар. У Новосибірській області підтоплено 200 ділянок.

У Тюменській області починається превентивна евакуація населення з деяких населених пунктів, пише ТАСС. При цьому влада Тюменської області не виключає прориву дамб, які захищають великі населені пункти, їх зміцнюють. Небезпечні явища під час паводків у Тюменській області очікуються 20 квітня. Пік паводку припаде на 23 - 25 квітня.

Повінь у Росії

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня в російському Орську прорвало дамбу. Місцева влада почала екстрену евакуацію населення. При цьому в компанії, відповідальній за будівництво дамби, на яку витратили мільярд рублів, звинуватили у всьому гризунів.

При цьому напередодні повені греблю в Орську "лагодили" молитвами. Незважаючи на проведений обряд, за півтора дня найближчі до гідротехнічної споруди квартали зникли під водою.

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