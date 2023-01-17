Мати та дружина найманця не можуть поділити виплати за "двохсотого" чоловіка.

Мати ліквідованого в Україні "вагнерівця" Дмитра Цуканова заявила, що ПВК Пригожина видало їй рештки сина та 140 тисяч рублів (приблизно 42 тисячі гривень) для поховання. Родичі досі не можуть поділити ці гроші.

Як повідомляють росЗМІ, син Ольги Цуканової добровільно підписав контракт з "Вагнером", залишив вдома дружину, дитину і поїхав вбивати українців. На початку жовтня матері "вагнерівця" повідомили про його ліквідацію.

"11 вересня він зателефонував мені востаннє і сказав: "Мамо, нас відвозять в Україну. Тепер слухавку беріть з будь-яких номерів. Завжди будьте на зв'язку". 13-го числа він уже загинув", - заявила жінка.

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Втім, дружина та мати окупанта розпочали справжню війну за компенсації. За словами матері, дружина сина спеціально приховувала його загибель, аби не ділитися з нею грошима. На похорон нібито виділили 140 тисяч рублів, які загарбала кохана "вагнерівця".

"Він поїхав на "СВО" у складі ПВК "Вагнер". Говорив, що розділить страховку навпіл на онука і на мене, але все дісталося його співмешканці Яні. Я до неї завжди як до дочки ставилася. Мабуть, вона подметушилася і всі гроші з медалями отримала сама. Навіть поховати до ладу не дали. Мене просто відсунули на задній план", - заявила обурена жінка.

Питання компенсацій за "двохсотого" сина настільки хвилювало його матір, що вона звернулася в ПВК "Вагнер". Там жінці заявили, що компенсацій не буде.

"Я насилу знайшла номер представника ПВК. Співробітники запитали: "Яку страховку ви захотіли, якщо він дорослий мужик, сам підписував папери? Вам видали на похорон 140 тисяч, будьте задоволені". Гроші на похорон я теж не бачила", - заявила мати.

Ба більше, росіянка не впевнена, що поховала власного сина. За її словами, на поховання привезли всьго 700 грамів рештків.

Сама ж дружина окупанта Яна заявила, що він "пристрастно хотів воювати", але в армію його не взяли через судимість. Він намагався воювати з "кадирівцями", але зміг потрапити тільки у "Вагнер".

Жінка зізналася, що прибрала до рук всі виплати за "двохсотого" чоловіка. За її словами, він сам так хотів.

"Перед тим, як він пішов, обговорювали з ним питання, що робитимемо без нього. Діма сказав, що якщо загине, то проблем із грошима не буде, всі виплати нам надійдуть. Домовлялися, що ми купимо своє житло. Так і вийшло", – розповіла Яна.

Чвари на виплати: як росіяни сваряться через гроші

За ліквідованих окупантів РФ виплачує сім'ять грошову компенсацію. Через ці гроші рідні "двохсотих" загарбників інколи розпочинають справжні битви.

Раніше у російському місті Волгоград сім'я ліквідованого загарбника Валерія Коваленка влаштувала справжню війну за грошову компенсацію. Родичі не можуть поділити 10 млн рублів.

Деяким сім'ям компенсацію видають не грішми, а дровами. Зокрема, у Республіці Тива, звідки родом міністр оборони РФ Сергій Шойгу, сім'ю ліквідованого в Україні "мобіка" підтримали дровами. Ба більше, місцева влада пишається цим "щедрим" подарунком.

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