Гроші прибрала до рук тітка чоловіка, але сестра з цим не згодна.

У російському місті Волгоград сім'я ліквідованого загарбника Валерія Коваленка влаштувала справжню війну за грошову компенсацію. Родичі не можуть поділити 10 млн рублів.

Про це пише місцеве видання v1.ru.

Сестра "двохсотого" росіянина Любов розповіла, що його ліквідували ще в лютому. Поки сім'я була зайнята організацією похорону, тітка Валерія присвоїла собі всі 10 млн рублів компенсації.

За словами сестри, ліквідованого окупанта ростив дідусь, тому гроші повинен був отримати він, а потім поділитись ними з іншими членами родини.

Тітці вдалося отримати компенсацію на законних підставах. Під час оформлення документів жінка пред'явила довіреність від діда, а після нарахування коштів зняла їх з банківського рахунку. Сестра окупанта обурена діями родички. Вона переконує, що тітка нібито ненавиділа її брата, не підтримувала з ним зв'язків та обзивала "виродком".

Любов через суд вимагає відібрати у тітки гроші, але російські юристи мають песимістичні прогнози. За словами адвокатів, довіреність була правильно оформлена. Тепер тітка може використовувати 10 млн рублів так, як захоче.

Тітка окупанта неохоче йшла на контакт з журналістами, але погодилася на короткий коментар. Жінка вважає своїх родичів неадекватами та не хоче про них навіть чути.

"З ними все з'ясовуйте, я не хочу про них нічого чути. Це дуже неадекватні люди, не хочу навіть про це говорити", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше українські воїни ліквідували 27-річного окупанта з Мурома Пічугіна Андрія Михайловича. Загарбник у соцмережах називав українців "хохл*ми" та писав інші образи.

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