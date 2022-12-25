Таку "підтримку" лісгосп обіцяє усім сім'ям "двохсотих" окупантів.

У Республіці Тива, звідки родом міністр оборони РФ Сергій Шойгу, сім'ю ліквідованого в Україні "мобіка" підтримали дровами. Ба більше, місцева влада пишається цим "щедрим" подарунком.

Новиною поділився місцевий мінлісгосп. Дрова подарували сім'ї ліквідованого військового РФ Саяна Монгуша.

"Нагадуємо, міністерством лісового господарства та природокористування Республіки Тива по цей день надається підтримка сімей мобілізованих земляків", - зазначається у повідомленні.

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Втім, у відомстві не уточнили, скільки дров отримала родина Монгуша за "двохсотого" сина.

Мобілізація в Росії

21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії, що спонукало сотні тисяч чоловіків покинути країну. За даними ЗМІ, міністерство Шойгу зібрало мінімум 492 тисяч мобілізованих.

Замість обіцяних попередніх навчань мобілізованих просто кидали на гарячі ділянки фронту.

Як раніше повідомляв УНІАН, мобілізовані росіяни живуть у жахливих умовах - пічок немає, ліжка зламані і смердить сечею.

У листопаді повідомлялося, що у Якутії (РФ) сім'ям "мобіків" подарували туші оленів. Таким способом місцеве підприємство "підтримало" рідних "гарматного м'яса".

Згодом влада Курської області Російської Федерація подарувала матерям загиблих на війні в Україні окупантів рушники й торт.

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