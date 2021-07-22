Це назвали "стимулюючими виплатами".

У Росії викладачам Костромського автотранспортного коледжу виплатили премії від 50 копійок до 2,5 рублів.

Про це пише Telegram-канал Baza.

Влада встановила порядок виплат премії за стаж роботи кілька років тому, проте головний бухгалтер коледжу не нараховувала їх.

Минулої осені заступник директора поскаржилася в міську адміністрацію.

Читайте такожРосіянин вдарив у голову дитину через пакет чипсів (відео)"Чиновники погодилися, що ситуація склалася незаконна, але ніяких виплат викладачі коледжу так і не побачили", - йдеться в повідомленні.

На недавньому засіданні ради коледжу керівництво затвердило виплати педагогам: від 50 копійок за 5-10 років роботи та до 2,5 рублів за двадцятирічний стаж.

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Автор: Людмила Жерновська