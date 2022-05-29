Жінки обурюються, що Росія приховує реальні втрати, а по телевізору показують святкові концерти.

Росіянки активно агітують своїх чоловіків писати рапорти на звільнення з армії та повертатись додому.

Про це свідчить перехоплення телефонної розмови, опубліковане українською розвідкою.

Під час розмови російського окупанта зі рідними, його дружина агітує його писати рапорт на звільнення з армії. Жінка також переконує, що судове переслідування, яким лякає військових російське командування, не має законних підстав.

Мама окупанта, яка долучається до розмови, нарікає на неправдиву інформацію щодо втрат, яку подають російські ЗМІ: "США – 21 тисяча росіян загинуло, Україна ставить 24. А наші – 1200, уяви? Це вік від 18 до 25. А хто нам буде на пенсію заробляти? Ніхто. Пенсію скасують. Коротше, ж*па".

Крім того, матір окупанта скаржиться, що "спецоперація" невідомо на скільки розтягнеться, а відбудовувати Україну все ж доведеться коштом росіян. Попри війну, роспропаганда "годує" росіян святковими концертами.

"Улан-Уде 99 років – величезний концерт! Пох*й, що в Бурятії щодня ховають пацанів з України. Мають бути в траурі… Дітей патріотизму кинулися вчити… Скільки народу, а правди анітрохи немає", - підсумовує жінка.

Як повідомляв УНІАН, раніше російський загарбник, який воює в Україні, обурювався неможливістю звільнитися з армії та повернутися додому. Він констатує, що "друга армія світу" виявилася бутафорською.

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