Реакція диктатора на загибель бунтівника Пригожина чітко демонструє, що той розуміє хиткість ситуації.

Незмінна популярність ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина навіть після його загибелі є викликом для диктатора Володимира Путіна.

Як йдеться у матеріалі The Washington Post, росіяни встановили тимчасові меморіали в майже двох десятках міст протягом останніх днів, що свідчить про те, що популярність ватажка "Вагнера" стає викликом для Путіна на тлі розбіжностей всередині еліти та військових щодо ведення війни.

Пригожин загрожує Путіну навіть після смерті

Видання пише, що Пригожин та інші високопоставлені керівники "Вагнера" загинули в дивній авіакатастрофі рівно через два місяці після того, як Путін затаврував його зрадником за короткотривале повстання проти російської армії.

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Меморіали хоч і не були загальнонаціональним виливом шоку та скорботи, але продемонстрували підтримку Пригожина по всій Росії в жорстких провоєнних колах і підкреслили делікатне завдання Кремля впоратися з потенційним гнівом серед його прихильників, оскільки багато представників російської еліти переконані, що це було замовлення Кремля.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков рішуче спростував припущення про причетність Кремля. Російський аналітик і незалежний журналіст Дмитро Колєзєв сказав, що завдання Кремля полягає в тому, щоб впоратися з гнівом прихильників Пригожина і "Вагнера", зокрема серед офіцерів.

"Пригожин, попри лояльність до Путіна, поставив під загрозу його режим і продемонстрував його слабкість, за що отримав неминуче покарання. Я думаю, що еліти дуже добре зрозуміли цей сигнал. Водночас є ширша аудиторія військових активістів, прихильників ПВК "Вагнер" та ветеранів "Вагнера", серед яких є культ Пригожина. Путіну потрібно не дати цим людям стати його опонентами та утримати їх від можливих радикальних дій, віддавши належне Пригожину та запропонувавши альтернативну версію його смерті", – сказав журналіст.

Саме тому у четвер, через добу після авіакатастрофи, Путін похвалив Пригожина як "талановиту людину", яка "досягла необхідних результатів", але "зробила помилки", посилаючись на заколот.

Росіяни оплакують ватажка "Вагнера"

Меморіали, які вихваляють лідера ПВК "Вагнер", з’явилися, попри скоординовану пропагандистську кампанію Кремля на хвилі заколоту, спрямовану на те, щоб заплямувати Пригожина як жадібного злочинця та зрадника Росії. Люди поклали квіти, фотографії з написом "Герой Росії", прапори та значки Вагнера, свічки, релігійні малюнки і навіть скрипку — символ угруповання найманців. Багато чоловіків носили камуфляж "Вагнера" із закритими обличчями або чорні сорочки з логотипом ПВК.

"Пригожин викликав у людей прихильність, тому що він "захищав їх проти непоступливих військових бюрократів", попри жорстоко високі втрати у "Вагнері", особливо серед колишніх зеків, і широко поширені твердження про те, що тих, хто втік з поля бою, часто страчували", - пише видання.

Один з петербурзьких "вагнерівців" Павло Шабрін написав вірш про Пригожина зі словами: "Він був з нами на фронті: в окопах, у бліндажах. Він знав наші проблеми і радів разом з нами. Спав у наметах і їв кашу з ножа і ставив свічки за померлих перед іконами".

Під час війни популярність Пригожина зросла завдяки різким відео з фронту. Він став для багатьох "довіреним правдолюбом, однією з небагатьох видатних постатей, готових кинути виклик російським законам проти дискредитації військових, викриваючи військові невдачі та великі втрати".

Він демонстрував десятки свіжих трупів "вагнерівців", загиблих у Бахмуті, нецензурно кричав на міністра оборони Сергія Шойгу та начальника генштабу Валерія Герасимова, звинувачуючи їх у зраді та вимагаючи більше боєприпасів.

У "Вагнері" панує смуток

Останніми днями в групових чатах сім’ї солдатів ПВК "Вагнер" висловлювали своє горе та відданість і хвилювалися, чи отримають вони належні виплати та пільги. Пригожин тривалий час перебував під санкціями США, а його начальник відділу логістики та менеджменту Валерій Чекалов був внесений до чорного списку Мінфіну у липні. Він також був у літаку.

"Бути воїном означає жити вічно! Особисто для мене – це Людина з великої літери, яка виграла боротьбу насамперед із собою, яка створила ПВК "Вагнер", безперечно, найбільш боєздатну армію у світі, яка стала справжньою родиною для багатьох хлопців! Справжній патріот Росії, який любив Батьківщину і ненавидів незліченні орди бюрократії. На жаль, він так і не зміг пробитися крізь неї!", - написала сестра ліквідованого "вагнерівця".

Інша жінка висловила побоювання, що "Вагнер" без Пригожина не виживе. Ймовірно, найманці будуть змушені приєднатися до інших груп, підконтрольних Міністерству оборони, або записатися в добровольці.

"Без лідерських якостей, без зв’язків, без авторитету Євгена Пригожина хто захистить хлопців від підписання контрактів з Міноборони? А хто забезпечить їх повернення додому?", - спитала стривожена жінка.

Еліти вихваляють Пригожина

У Москві люди залишили вшановували пам'ять Пригожина біля храму Максима Блаженного, а в рідному Санкт-Петербурзі - в його бізнес-центрі та пов'язаному з ним кафе.

Депутат Держдуми від ЛДПР Василь Власов запропонував перейменувати Зольну вулицю в Санкт-Петербурзі, де розташований офісний центр "Вагнера", на честь Пригожина.

62-річний Пригожин познайомився з Путіним на початку 90-х. Тоді диктатор ще працював в офісі мера у Санкт-Петербурзі, а Пригожин повернувся із в'язниці, де він відбував дев'ять років ув'язнення за крадіжки, шахрайство і пограбування.

Відомі росіяни виступили з публічними хвалебними словами, взявши приклад із похвал Путіна. Письменник-націоналіст Захар Прилєпін назвав його "найкращим із людей". Тульський губернатор Олексій Дюмін, колишній начальник охорони Путіна, який добре знав Пригожина, назвав його "справжнім патріотом, рішучим і безстрашним чоловіком", який не був зрадником.

Сергій Миронов, голова політичної партії "Справедлива Росія за правду", сказав, що Пригожин засмутив багатьох людей, але попередив, що "вороги Росії важко заплатять за смерть героїв".

За словами аналітиків, багато хто в російській еліті переконані, що смерть Пригожина була замовленням Путіна. Російський аналітик Тетяна Станова сказала, що публічні коментарі відомих діячів були наслідуванням прикладу Путіна, але також вказували на їхню стурбованість інцидентом.

"Звісно, ​​все це дуже суб’єктивно. Але побоювання таких людей, як Дюмін, тепер можна зрозуміти: вони вважають, що такі діячі, як Пригожин, попри свої помилки, не заслуговують такої смерті", – написала вона.

Колєзьов сказав, що коментарі Дюміна свідчать про розбіжності в елітах щодо "покарання" Пригожина. За його словами, Дюміну, який претендує на посаду міністра оборони, необхідно забезпечити лояльність молодшого і середнього офіцерів ПВК, "а вони, ймовірно, негативно сприймуть вбивство Пригожина".

Реакції західних політиків

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив переконання, що Путін наказав вбити Пригожина. Це найвідвертіша заява про цей інцидент від будь-якого західного політика.

"Коли ми дивимося страшні кадри того літака, що летить до землі, ми стаємо свідками чогось історичного. Це насильницька ліквідація своїх ворогів існуючим главою держави. Я не можу придумати іншого прикладу такої показної та розкутої дикості з боку світового лідера", - написав Джонсон, додавши, що світ "має знати", що Путін несе відповідальність за це вбивство.

Західні аналітики стверджують, що справжня причина катастрофи може ніколи не бути відома, враховуючи політизовану систему розслідувань Росії. Російські державні та прокремлівські ЗМІ зосередилися на офіційному розслідуванні аварії, припускаючи, що літак знищили українські диверсанти або агенти іноземної розвідки.

Прокремлівський таблоїд "Московський комсомолець" повідомив, що літак Пригожина був відремонтований незадовго до фатального польоту. Двоє потенційних покупців літака Пригожина перебували на борту протягом години незадовго до його відльоту.

Становище окупантів погіршується

"Росія мало виграла у війні після того, як у травні "Вагнер" захопив Бахмут, а нещодавні удари безпілотників по столиці Москві принесли війну у дім москвичів", - пише видання.

Ультраправе російське воєнізоване угруповання "Русич" оголосило, що виводить своїх бійців з війни в Україні після того, як їхнього лідера Яна Петровського було заарештовано у Фінляндії. Його можуть екстрадувати в Україну до суду за обвинуваченням в участі в терористичній групі. "Русич" стверджує, що російські чиновники мало зробили, щоб допомогти Петровському.

"Якщо країна не може захистити своїх громадян, то чому громадяни повинні захищати країну?" – написала група в Telegram.

Загибель Пригожина

23 серпня під російським містом Твер зазнав аварії літак, в якому перебував Євген Пригожин, а також інші топ-офіцери "Вагнера".

До загибелі ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина може бути причетний генерал-майор Головного розвідувального управління РФ Андрій Авер'янов. Цей розвідник раніше фігурував у гучних політичних отруєннях.

Остання відома зустріч загиблого ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина і російського диктатора Володимира Путіна була напруженою. Лідер бойовиків був розлючений.

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