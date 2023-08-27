Текст нової пропагандистської реклами дуже неоднозначний.

Після загибелі Євгена Пригожина в Росії почали масово прибирати білборли ПВК "Вагнер". Їх замінили комічною рекламою контракту із ЗС РФ.

Як повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ", уздовж Дороги Життя на Всеволожськ замість реклами "Вагнер", тепер з'явилися білборди Міноборони РФ із неоднозначним текстом.

"Підпиши контракт, отримай безкоштовно ділянку під Пітером", - написано на нових білбордах.

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Як зазначає проект, "звучить дуже двозначно, особливо, коли розмір ділянки не повідомляється".

Загибель Пригожина

23 серпня під російським містом Твер зазнав аварії літак, в якому перебував Євген Пригожин, а також інші топ-офіцери "Вагнера".

До загибелі ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина може бути причетний генерал-майор Головного розвідувального управління РФ Андрій Авер'янов. Цей розвідник раніше фігурував у гучних політичних отруєннях.

Остання відома зустріч загиблого ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина і російського диктатора Володимира Путіна була напруженою. Лідер бойовиків був розлючений.

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