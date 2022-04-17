Соловйов стверджував, що розлючений через знищення крейсера "Москва".

Російський пропагандист Володимир Соловйов влаштував російським військовим "показову прочуханку" через загибель флагмана Чорноморського флоту - ракетного крейсера "Москва".

Соловйов в ефірі стверджував, що він розлючений через те, що сталося з "Москвою".

"Я розлючений через те, що сталося з флагманом Чорноморського флоту - "Москвою"... і коли ми говоримо, так, йому було багато років, так, він пройшов ремонт, так. Так, у цієї серії кораблів дійсно є вразливі місця, родові травми - я все розумію, ви мені тільки поясніть, як ви змогли його втратити?" - запитав пропагандист.

Соловйов попросив пояснити, чому корабель опинився в той час саме в тій точці Чорного моря, де стався інцидент.

"Ви мені поясніть, якого біса ви опинилися саме в цій точці Чорного моря, в цей час, і мені не важливо, що сталося... чи то дві ракети "Нептун", як кажуть українці, і з яких це пір корабель боїться ракетних ударів, коли у нього стоїть комплекс, який дозволяє боротися з такого роду ударами...", - додав він.

Нагадаємо, 13 квітня стало відомо, що в крейсер "Москва" влучили українські ракети "Нептун", і на борту сталася пожежа. Пізніше корабель затонув, його капітан Антон Купрін загинув.

"Москва" - це той російський військовий корабель, якого українські прикордонники з острова Зміїний наприкінці лютого послали на "х*й".

Варто зазначити, що Росія 24 лютого вдерлася в Україну й атакувала військові та цивільні об'єкти, зокрема, відкривала вогонь по Одесі з корабельної артилерії.

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