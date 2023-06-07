В ефірі на росТБ Симоньян заявила, що Росія приєднувала до себе територіальні об'єднання з відсутньою державністю й вказала, що її етнос - не виняток.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян прокоментувала питання етносу вірмен та заявила, що це "згустки племен" з відсутньою державністю. Нагадаємо, що раніше Симоньян заборонили в'їзд до Вірменії.

Про це прокремлівська журналістка заявила в ефірі на росТБ. За її словами, Росія на шляху свого історичного розвитку приєднувала до себе територіальні об'єднання з відсутньою державністю, а потім дозволяла цим етносам "розвиватися відповідно до їхньої культури, цінностей і мови".

"Що робила Росія? Росія приєднувала до себе нації, країни, якісь згустки племен з відсутньою державністю, в тому числі і мій етнос (вірменський)", - заявила Симонян.

Вчені відносять етнос вірмен до хаїв - народу без державності

Відзначимо, що з вуст пропагандистки вряди-годи "зірвалася" частка правди. Як ми писали раніше, під час заселення південної частини Кавказу російськими імперцями (період 19 століття, коли тодішня "імперія" завершила окупацію Кавказу та розділила Азербайджан) з метою "християнізації" даних територій і створення так званої "буферної зони" між мусульманами російськими та турецькими, погляд тодішньої "Росії" звернувся до хаїв.

Хаї - це народ, що не мав державності. Згідно з версією вчених, хаї проживали на територіях теперішніх Туреччини та Персії. Слово "хаї" - це самоназва вірмен вірменською ж мовою. Цей народ колонізатори використали для примусової депортації з Персії на Кавказ, з нього ж сформували на території Єреванського ханства (західний Азербайджан) Вірменську область зі столицею в місті Єреван.

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