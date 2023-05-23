Слідчий комітет нарешті визначився із кваліфікацєю подій.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за фактом нальоту на Бєлгородську область за шістьма статтями.

Про це повідомляє російський Телеграм-канал SHOT. На другу добу після прориву нарешті визначилися із кваліфікацією прориву.

Отже, прорив бійців РДК та легіону "Свобода Росії", розслідуватимуть за статтями:

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терористичний акт;

зазіхання на життя працівників правоохоронних органів;

замах на вбивство;

умисне знищення чи пошкодження майна;

незаконний обіг зброї;

незаконний обіг вибухових речовин.

Прорив під Бєлгородом

Вчора РДК та легіон "Свобода Росії" знову зайшли на територію Росії. У Кремлі заявили, що доповіли про прорив російського кордону Путіну. Пізніше в Бєлгородській області ввели режим контртерористичної операції.

За даними аналітиків ISW, паніка, занепокоєння та відсутність згуртованості у коментуванні цих подій свідчать про те, що такого розвитку подій в РФ ніхто не очікував.

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