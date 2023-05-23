Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за фактом нальоту на Бєлгородську область за шістьма статтями.
Про це повідомляє російський Телеграм-канал SHOT. На другу добу після прориву нарешті визначилися із кваліфікацією прориву.
Отже, прорив бійців РДК та легіону "Свобода Росії", розслідуватимуть за статтями:
- терористичний акт;
- зазіхання на життя працівників правоохоронних органів;
- замах на вбивство;
- умисне знищення чи пошкодження майна;
- незаконний обіг зброї;
- незаконний обіг вибухових речовин.
Прорив під Бєлгородом
Вчора РДК та легіон "Свобода Росії" знову зайшли на територію Росії. У Кремлі заявили, що доповіли про прорив російського кордону Путіну. Пізніше в Бєлгородській області ввели режим контртерористичної операції.
За даними аналітиків ISW, паніка, занепокоєння та відсутність згуртованості у коментуванні цих подій свідчать про те, що такого розвитку подій в РФ ніхто не очікував.