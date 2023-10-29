Повідомляється, що могли постраждати силовики.

В аеропорту Махачкали, незважаючи на заяви росіян про його "звільнення", відбулися зіткнення між протестувальниками і силовиками.

Відповідні відео з'явилися в мережі. Так, в "Росавіації" заявили, що аеропорт був "звільнений від несанкціоновано прониклих громадян" станом на 20:20 по Москві. Відомо, що його роботу призупинили до 6 листопада.

Проте вже незабаром Telegram-канали опублікували відео, на яких люди закидають силовиків сміттям і камінням. На іншому ролику можна почути вибухи, їх джерело не можна визначити. Повідомляється, що під час заворушень могли постраждати силовики.

Також в мережі публікують відео з літака, який прибув до Махачкали з Дубая. Автор відео каже, що вони вже три години залишаються на борту, до них не можуть дістатися медики.

Протести в Махачкалі: що відомо

Нагадаємо, що сьогодні ввечері натовп людей увірвався в будівлю аеропорту з прапором Палестини. Вони розшукували євреїв серед працівників аеропорту, зупиняли автомобілі і спробували потрапити в літак, який прибув з Тель-Авіва.

Поліцейські не втручалися в те, що відбувається, а лише закликали їх не порушувати закон. На одному з відео силовик каже протестувальникам, що "прекрасно розуміє їх стан".

Вас також можуть зацікавити новини: