Депутати на засіданні Держдуми переймалися, зокрема, "залученням дітей" до мітингів.

Російські депутати підтримали оплесками дії силовиків під час розгону опозиційних протестів 23 січня.

Про це повідомляє Дождь.

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26 січня у парламенті РФ обговорили акції на підтримку політика Олексія Навального. Депутати переймалися, зокрема, «залученням дітей» до мітингів. У партії Путіна навіть розробили законопроект про кримінальну відповідальність за це.

Заступник керівника фракції «Єдина Росія» Андрій Ісаєв, коментуючи розгін протестувальників, заявив, що дії силовиків були «умілими та розумними».

«За рідкісним виключенням ці люди – дуже достойні громадяни нашої країни – діяли професійно, мужньо, вміло, з достоїнством і честю, захищаючи безпеку людей, законність і незалежність нашої батьківщини. Я переконаний, що парламент зобов’язаний подякувати їм», – сказав Ісаєв.

Його слова у Держдумі зустріли оплесками.

Протести в Росії

У суботу, 23 січня, в Росії пройшли акції на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального, заарештованого кілька днів тому після повернення в РФ з Німеччини.

Силовики застосували до протестуючих насильство і провели масові затримання.

В ході масових акцій протесту в Росії 23 січня силовики затримали майже 3,5 тисячі протестувальників. Це рекордна кількість затриманих за день за всю сучасну історію Росії.

У Міністерстві закордонних справ України засудили насильство проти учасників акцій в Росії на підтримку Навального.

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Автор: УНІАН