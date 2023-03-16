Російський лідер почав виправдовуватися перед бізнес-елітою в рамках з'їзду Російського союзу промисловців та підприємців.

Російський лідер Володимир Путін в черговий раз спробував "змінити" уявлення про реальність росіян й придумав на Заході голод. Раніше стало відомо, що він шукає "козла-відпущення" для виправдання свого провалу в Україні.

Зокрема, переконати російський бізнес в тому, що він фактично не постраждав від санкцій, диктатор спробував 16 березня в рамках з'їзду Російського союзу промисловців та підприємців, пише The Moscow Times.

На зустрічі Путін заявив, що Захід "сам потрапив" в яму, коли ввів санкції проти Росії. Через це там, за словами диктатора, зіткнулися з явною нестачею продовольства й навіть відмовилися від деяких харчових продуктів.

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"Пророкували нам депресію і спад споживчого сектора, обіцяли порожні полиці магазинів, масовий дефіцит товарів, провал сектора послуг. Однак життя по-іншому розпорядилася. Самі західні країни в повний зріст зіткнулися з такими ж проблемами", - сказав Путін.

При цьому лідер РФ заявив, що рівень російської економіки, навпаки, фіксує "хорошу прибавку" внутрішнього попиту ще з липня 2022 року.

"Уже у квітні ми вийдемо на темпи зростання роздрібного товарообігу не менше п'яти відсотків, причому в реальному вираженні", - сказав Путін.

Варто відзначити, що такі "сприятливі" прогнози Путін озвучив перед найбагатшими людьми Росії, які за рік повномасштабної війни в Україні, втратили 67 млрд доларів через санкції. Якщо до 24 лютого 2022 року їх сукупний капітал сягав 339 млрд доларів, то тепер - він "здувся" на 20%.

Економіка РФ "здувається" під тиском санкцій

Нагадаємо, що минулого тижня стало відомо, що економіка РФ більше не здатна стримувати ефект санкцій.

У новому дослідженні KSE Institute аналітики констатували, що за рік війни з Україною резерви РФ - фактично скінчилися - проти країни прийнята така безпрецедентна кількість санкцій, що будь-який новий "удар" може остаточно зломити цей "картковий будиночок".

У майбутньому експорт РФ може скоротитися ще на 70 млрд доларів, що призведе до зростання дефіциту бюджету до 8-9% ВВП.

Наразі на підтримку своєї військової машини та економіки у Путіна залишилося грошей до літа, вважає політтехнолог Борис Тізенгаузен. За його словами, Захід цілком здатний змусити диктатор закінчити війну в Україні новими санкціями.

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