Факт нагородження Китаєва званням "герой Росії" ретельно приховувався Кремлем.

Президент РФ Володимир Путін присвоїв звання "герой Росії" головорізу Володимиру Китаєву, найманцю терористичної організації ПВК "Вагнер", нині т.в. о. командира 5 Штурмового загону, відомому за позивними "Китаєць"(до 2019),"Айсмен" і "Сталін".

Як пише Gulagu.net, скандальну популярність Китаєв отримав в результаті зливу/продажу "Центру досьє" матеріалів зі Служби безпеки Євгена Пригожина з подробицями внутрішнього розслідування в "ПВК Вагнер" за фактом публікації в соцмережах моторошного відео з тортурами, вбивством за допомогою кувалди сирійця, на якому 5 бойовиків терористичної організації ПВК "Вагнер" відрубали руки і голову, підвісили спотворене тіло за ноги, облили бензином і підпалили.

Джерела видання повідомили, що саме Китаєв і його підлеглі причетні і до факту відрізання голови військовослужбовцю ЗСУ.

Факт нагородження Китаєва званням "герой Росії" ретельно приховувався Кремлем. Але 11 червня в запалі сварки і скандалу Євгена Пригожина і його спільників, які злякалися втрати контролю над тисячами бойовиків "ПВК Вагнер" і, відповідно, влади, піарники Пригожина виклали ряд текстів з дискредитацією ЗС РФ і для додання значущості цим накатам на Шойгу розкрили факт нагородження головоріза Китаєва званням "герой Росії".

Звіства Китаєва - подробиці

Екс-оперативник УСБ МВС з позивним "Рус", який перейшов в СБ "ПВК Вагнер" (імовірно Руслан Михайлов), вказав Китаєва в якості одного з п'яти учасників цього жорстокого вбивства. Також екс-бійці 5 ШО "ПВК Вагнер" Азамат Улдаров та Олексій З. дали свідчення про вбивства росіян за наказом "Айсмен" - Китаєва В. М.

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