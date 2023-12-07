Злочинець заявив, що очікує обвинувального вироку, але ще більше побоється, що його вб'ють.

Військовий злочинець, топ-бойовик так званої "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін заявив, що чекає на обвинувальний вирок, але боїться, що його приберуть як ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина.

Як заявив Гіркін в інтерв'ю російським журналістам, він очікує, що загримить за ґрати "на невизначений термін".

"Взагалі, я розглядаю цю подію як цікавий прецедент: після винесення звинувачення у мене не залишається місця на Землі, де б мене визнавали законослухняним громадянином. На Заході я вже визнаний терористом після вироку Гаазького трибуналу. А на батьківщині на мене, мабуть, чекає сумнівна слава екстреміста", - заявив Гіркін.

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Він вважає, що справу проти нього порушили на тлі "зростаючої зовнішньої та внутрішньої нестабільності Росії, відчуття владою неміцності свого становища".

"Мій арешт стався за місяць після заколоту Пригожина. Найбільше я побоююся, що замість звичайного карного покарання мене "амністують" так само, як і Кухаря", - сказав Гіркін.

Нагадаємо, що сьогодні російський суд залишив Гіркіна під вартою ще на півроку.

Гіркін під арештом

21 липня 2023 року Міщанський суд Москви відправив Ігоря Гіркіна в СІЗО на два місяці. Через місяць бойовик Гіркін почав скаржитися на проблеми зі здоров'ям.

12 вересня російський суд продовжив арешт колишнього Гіркіна і залишив його в СІЗО на наступні три місяці.

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