Бойовик перебуватиме під вартою до середини грудня.

Російський суд продовжив арешт колишнього співробітника ФСБ РФ Ігоря Гіркіна-Стрєлкова. Він перебуватиме в СІЗО наступні три місяці.

За інформацією Telegram-каналу Baza, засідання пройшло в Міщанському суді Москви. Захист клопотав про домашній арешт через проблеми з серцем. Стрєлков нагадав, що не може втекти з Росії, так як знаходиться в розшуку по лінії Інтерполу.

"Я перебуваю не в найкращому стані по здоров'ю. Я перебуваю в розшуку Інтерполу, засуджений заочно до довічного ув'язнення - можливість сховатися за кордоном для мене - абсурд. Я не визнаю свою провину і маю намір відстоювати своє добре ім'я і честь в суді, так що ховатися і підтверджувати висунуте звинувачення я не збираюся", - заявив російський терорист.

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В результаті суддя залишив його в СІЗО до 18 грудня.

Арешт терориста Ігоря Гіркіна-Стрєлкова - головні новини

21 липня 2023 року Міщанський суд Москви відправив Гіркіна в СІЗО на два місяці. Після місяця в російському слідчому ізоляторі бойовик Гіркін почав скаржитися на проблеми зі здоров'ям.

Соратники російського Стрєлкова опублікували фрагмент з відповіді заступника префекта Східного адміністративного округу Москви, в якому говориться, що в Мосве діє указ мера про режим підвищеної готовності, який ввели в березні 2020 року через пандемію коронавірусу. Нібито це стало причиною обмеження контактів з Гіркіним.

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