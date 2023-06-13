Лідер РФ заявив, що це питання має пряме відношення до мобілізації на території РФ.

Президент РФ Володимир Путін відповів, чи входить в цілі так званої "спеціальної військової операції" в Україні повторна спроба захопити Київ.

Це питання диктатор прокоментував 13 червня під час прес-конференції з російськими "воєнкорами". Лідер РФ натякнув росіянам, що без оголошення про початок загальної мобілізації - досягти цієї мети не вийде.

"Чи потрібно нам йти на Київ? Якщо так, то потрібна нова мобілізація, якщо ні, то не потрібна. Зараз поки необхідності в мобілізації немає", - заявив Путін.

Президент РФ вказав, що на даний момент Міноборони зосереджено на наборі контрактників. Їх, за словами Путіна, Росія з січня "назбирала" приблизно 156 тисяч осіб.

Основні заяви Путіна на зустрічі з "воєнкорами" 13 червня

Нагадаємо, що сьогодні лідер РФ Володимир Путін дав масштабну прес-конференцію "воєнкорам" в рамках якої відзначився рядом "казкових" коментарів.

Зокрема, він заявив, що співвідношення втрат окупантів на фронті 1 до 10 не на користь ЗСУ. Також Путін згадав про те, що президент України Володимир Зеленський єврей та дорікнув йому в підтримці "нацизму".

Крім цього, диктатор цинічно поспівчував Херсонській області й південним територіями України через підтоплення, яке сам же "схвалив".

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