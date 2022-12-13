Володимир Соловйов закликав збільшити термін проходження строкової служби в російській армії.

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов визнав, що війна буде затяжною, а це означає, на його погляд, що потрібно збільшити термін проходження строкової служби в російській армії.

"Треба розуміти, що війна надовго. І правильно, що зараз почали працювати з народним ополченням. На мій погляд, досить себе дурити – ну який один рік в армії? Зрозуміло, що термін служби має бути збільшений. Очевидно, що безглузда ситуація, коли люди, яких рік готували, після цього "йдуть на гражданку", тоді як країна воює. Це по 140 тисяч кожні пів року", – заявив Соловйов в ефірі федерального каналу.

Він додав, що ці 140 тисяч навчених росіян могли би долучитися до вбивств українців. Цікаво, що з вуст Соловйова більше не лунає гасло "Візьмемо Київ за три дні".

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Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Михайло Шеремет закликав збільшити термін строкової служби в армії до двох років. Проте його пропозицію до сих пір не розглянули.

Раніше Соловйов називав себе терористом, а також зізнавався, що йому тривожно. У рупора Кремля при цьому були синці на обличчі.

На передачі у Соловйова нещодавно хвалили Валерія Залужного.

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