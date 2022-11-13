Рішення може бути прийняте "незалежно від часу вчинення дій, що становлять загрозу безпеці, та дати виявлення факту вчинення таких дій".

Російський диктатор Володимир Путін запропонував позбавляти набуте російське громадянство за "дискредитацію" армії РФ.

Як передає канал "Дождь", до Держдуми надійшло президентське виправлення до законопроекту про громадянство. У документі Путін пропонує позбавляти можуть позбавити набутого громадянства людини, за "дії, що становлять загрозу безпеці Росії".

Рішення може бути прийняте "незалежно від часу вчинення дій, що становлять загрозу безпеці, та дати виявлення факту вчинення таких дій". Факт здійснення таких дій встановлюватиме ФСБ.

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Документ також доповнює, що набуте громадянство припинять за скоєння таких "злочинів":

провадження діяльності іноземної або міжнародної неурядової організації, щодо якої прийнято рішення про визнання її діяльності небажаною в Росії;

публічне поширення свідомо неправдивої інформації про використання збройних сил, виконання державними органами своїх повноважень;

публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії;

публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання збройних сил Росії з метою захисту інтересів країни та її громадян, підтримки міжнародного миру та безпеки або виконання державними органами своїх повноважень у зазначених цілях.

Позбавлення громадянства РФ: що пропонувала Держдума

Не тільки Путін проявив ініцітиву щодо позбавлення громадянства РФ. Раніше у Держдумі закликали позбавляти громадянства людей, які були помічені в критиці російської влади.

Засудження так званої "спецоперації", як кривавий диктатор називає розв'язану проти України війну, і визнання нелегітимності російської влади деякі західні країни "планують зробити обов'язковою умовою для видачі візи".

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