Це щонайменше третій інцидент у 2022 році.

Президент Російської Федерації Володимир Путін вкотре не зміг вимовити ім'я президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

Це сталося під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.

"Коли [нерозбірливо] виступав... Емм...", - сказав Путін, маючи на увазі виступ свого колеги.

Після цієї репліки Токаєв глянув на Путіна з подивом.

Як писав УНІАН, у січні Володимир Путін двічі за тиждень заплутався в імені президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва. На зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу, де обговорювалося виведення військ ОДКБ з Казахстану, він назвав його Касамом Жемелем Кемеличем Токаєвим. Перед тим - Кемелем Жомартовичем.

Нагадаємо, на сесії ПМЄФ глава Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився визнавати "незалежність" підконтрольних Кремлю "ЛДНР", назвавши "республіки" "квазідержавними територіями".

Він згадав Статут ООН, зазначивши, що без врахування територіальної цілісності держави і права нації на самовизначення у світі було б замість 193 держав понад 500 або 600. Це, додав Токаєв, перетворилося б на хаос.

Вас також можуть зацікавити новини: