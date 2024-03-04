Одна з причин, за словами історика Олександра Алфьорова, полягає в бажанні росіян бачити "безперервність розвитку їхньої великої Батьківщини".

З метою пропаганди РФ почала масово встановлювати пам'ятники Сталіну на початку війни на Донбасі у 2014 році, сказав український історик, військовослужбовець ЗСУ Олександр Алфьоров в ефірі телемарафону.

"Кількість встановлення пам'ятників регулюється прямими вказівками. Адже концентрація їхнього встановлення – це 2014 рік, на початку війни в Україні, потім після 2015 воно стихає. А зараз знову відновлюється. Це одна з ідеологем диктатури сучасної РФ – продемонструвати такого собі "господарника", – пояснив історик.

Він також додав, що подібний підхід використовує і Північна Корея задля об'єднання народу навколо "сильних образів".

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"У Путіна своя стратегія – це все у них є компонентом образу влади. Цей культ розвивається, він є одним із допоміжних культів у "русскому мірі". Це все історія диктатора, який намагається маніпулювати історією. Бо в Сталіні нічого хорошого немає", – сказав Алфьоров.

Крім того, за словами історика, таким чином Путін намагається задовольнити попит росіян на величність їхнього народу.

"Сталін, це так конструкція, яка необхідна Путіну для демонстрації перемоги над Німеччиною. Перемога, яка за їхніми ж підрахунками забрала 27 мільйонів людей. Культ особистості Сталіна вводиться в нормальне сприйняття у народу для того, щоб вони нормально сприймали цього довговічного кремлівського Путіна. Путін відійшов від Леніна і йому потрібен хтось, хто продемонстрував би силу російської конструкції. Він намагається вхопити якийсь образ", – пояснює Алфьоров.

Встановлення пам'ятників Сталіну в РФ

У серпні минулого року, російський священник освятив пам'ятник Сталіну і знайшов "позитив" у репресіях. Він заявив, що хоч за часів правління Сталіна і постраждала церква, але "завдяки цьому у нас є безліч новомучеників".

Раніше журналісти підрахували, що в масштабах репресій Путін обійшов майже всіх радянських генсеків, крім одного - Сталіна.

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