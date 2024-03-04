Політик заявив, що має намір подати наглядову скаргу до президії Верховного суду РФ, а потім звернеться до Конституційного суду.

Верховний суд РФ розглянув апеляцію й остаточно відмовив у реєстрації на президентські вибори екс-депутату Держдуми РФ Борису Надєждіну, якого називали "єдиним антивоєнним кандидатом". Про це сам політик повідомив у Телеграм-каналі.

"Рішення Суду першої інстанції залишили без змін, у задоволенні скарги відмовили", - написав він.

За словами Надєждіна, він із цим рішенням не згоден, тому має намір подати наглядову скаргу до президії Верховного суду РФ, а потім, імовірно, звернеться і до Конституційного суду.

"Зупинятися не збираюся, я буду до кінця боротися... Ми пройшли черговий рівень російської судової системи, але ми йдемо далі - пишемо скаргу до президії Верховного суду, а там уже рукою подати до Конституційного суду. Хочеться, звісно, щоб був якийсь вищий суд з приводу того, що відбувається, але поки керуємося російськими законами", - сказав Надєждін у своєму відеозверненні.

Відмова в реєстрації Надєждіна

За даними "Медузы", 21 лютого Верховний суд відмовив задовольнити позов Надєждіна, який вимагав визнати незаконною відмову Центрвиборчкому РФ зареєструвати його кандидатом. Політик подав скаргу, яку 4 березня розглянула апеляційна інстанція суду. Вона також визнала рішення ЦВК щодо реєстрації Надєждіна законним.

Нагадаємо, російський антивоєнний політик Борис Надєждін, якого не допустили на вибори президента РФ, відкрито звинуватив диктатора Володимира Путіна в початку війни на Донбасі. Зокрема, він заявив, що на частині сходу України до вторгнення російських загарбників не було "національно-визвольних рухів" за РФ або "Новоросію", і люди там нормально жили, не було обстрілів і боїв.

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