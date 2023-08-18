Пам'ятник встановили на території заводу "Мікрон".

У Псковській області священик освятив восьмиметровий пам'ятник Сталіну під час "урочистого" відкриття.

Про це повідомляють російські Telegram-канали. Пам'ятник виготовили ще чотири роки тому, його намагалися встановити у Волгограді, Воронежі та Московській області, проте місцева влада відмовилася. Тепер він буде стояти на території заводу "Мікрон" в місті Великі Луки.

Під час відкриття священик заявив, що за часів правління Сталіна "постраждала церква", проте "завдяки цьому у нас є безліч новомучеників".

Після цього у Великолуцькій єпархії РПЦ заявили, що священики взяли участь у цьому заході без погодження, а їхні дії та висловлювання "не є вираженням позиції священноначалія Руської Православної церкви".

РПЦ підтримує війну

Раніше окупанти показали, як поп Російської Православної церкви благословляє танки, які відправляють Міністерству оборони з території Уралвагонзаводу.

Також в мережі поширювали відео з російським попом, який розповідає загарбникам, що потрібно заряджати реактивну систему залпового вогню "Град" з молитвами.

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