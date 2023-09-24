Прем'єр-міністр Чеченської республіки Ічкерія відкинув теорію, що Кадирова могла отруїти ФСБ РФ.

Прем'єр-міністр Чеченської республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв заявив, що Рамзан Кадиров протягом 15 років вживав наркотики. На його думку, така залежність й довела лідера Чечні до "лікарняного ліжка".

Минулого тижня опозиціонер Абубакар Янгулбаєв заявив, що Кадиров "вмер". Тим часом в Кремлі замовчують стан лідера Чечні. Разом з тим ГУР МО України стверджувало, що стан Кадирова дійсно важкий. Зі свого боку Ахмед Закаєв каже, що чеченський "дон" тривалий час приймав "заспокійливе", а вірніше, наркотики.

Це призвело до очікуваних проблем зі здоров'ям. Зокрема, в ОАЕ Кадирову спробували пересадити нирку, але вона "не прижилася".

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"Через це у нього відбулися дуже серйозні ускладнення зі здоров'ям", - вказав Закаєв 24 Каналу.

Водночас він відкинув теорію, що лідера Чечні могла отруїти ФСБ РФ, як вважають деякі експерти. Закаєв каже, що Кадиров все ще надто цінна фігура для Кремля: він корисний для Росії саме "живим" й створення альтернативного йому "обличчя" вимагає багато часу.

Водночас "смерть" Кадирова дозволить зробити з нього "сміттєвий ящик", в який Росія зможе скинути частину своїх злочинів, підкреслив Закаєв.

"Він - сміттєвий ящик, якого створили в Чечні. Весь негатив, який є у Чечні або наслідки злочинів, які російські спецслужби та Росія здійснили в Чечні - вони переведуть це все на Кадирова", - зауважив він.

Пєсков відмовився уточнювати, в якому стані знаходиться Кадиров

Нагадаємо, чутки про "смерть" Кадирова поширилися разом з повідомленням Янгулбаєва 17 вересня. На наступний день росЗМІ "зловили" пресс-секретаря Путіна Дмитра Пєскова та спробували уточнити, що сталося з Кадировим. У відповідь Пєсков сказав, що Кадиров - не компетенція Кремля, тому жодних довідок про стан його здоров'я не буде. Водночас 18 вересня на сайті глави Чечні з'явилося розпорядження про відпустку Кадирова. Зазначалося, що він оформив її від 3 липня.

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