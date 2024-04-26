За його словами, потоки мігрантів руйнують етноконфесійний баланс.

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що нелегальна міграція створює умови для розвалу країни.

На XII Міжнародній зустрічі високих представників з питань безпеки в Санкт-Петербурзі він сказав, що спровоковані рукотворними кризами потоки мігрантів і тимчасово переміщених осіб "руйнують етноконфесійний баланс і формують передумови не тільки для зміни кордонів, а й для розпаду країн".

"Нелегальна міграція тісно пов'язана з терористичними загрозами, організованою злочинністю, торгівлею зброєю, наркотиками, людьми і людськими органами", - сказав Патрушев.

Рейди на мігрантів у Росії: останні новини

Як відомо, у РФ після найбільшого за 20 років теракту, в якому загинули щонайменше 139 осіб, почали влаштовувати облави на мігрантів.

За даними Politico, почалися репресії проти іммігрантів та етнічних меншин, зокрема проти людей із Центральної Азії та неслов'янської зовнішності.

Водночас Путін заявляє, що Росії вкрай важливо підвищити продуктивність праці, оскільки економіка країни найближчими роками відчуватиме дефіцит кадрів.

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