Труднощі із закупівлею вуглекислого газу у РФ виникли приблизно в кінці травня.

Росія залишилася без вуглекислого газу. Через його дефіцит агресору нічим газувати напої. На проблеми вже почали скаржитися великі компанії.

Про це повідомляє російське видання "Коммерсант".

За інформацією джерел, дефіцит вуглекислого газу в РФ вже відчувають вже на декількох підприємствах, що виробляють напої. Труднощі із закупівлею цього інгредієнта в одній з компаній почалися ще в кінці травня, зараз нестача газу оцінюється в 10-15%.

В іншій же компанії взагалі заявили про" критичний дефіцит " вуглекислого газу, через який там вже два тижні доводиться коригувати виробничу програму.

На ще одному виробництві стверджують, що вже в липні в зоні ризику опиниться 15-20% газованих напоїв, якщо їм не вдасться закупити вуглекислий газ в достатньому обсязі.

Деякі джерела намагаються спростувати дефіцит вуглекислого газу в РФ. Проблему з нестачею цього інгредієнта намагаються пояснити іншим дефіцитом. Через те, що у РФ виникла нестача пакувального матеріалу, виробники почали переходити на тару більшого обсягу. Через це нібито збільшилися масштаби виробництва і стало потрібно більше вуглекислого газу, ніж раніше. Однак спроба виправдати брак газу браком пакувального матеріалу навряд чи виглядає правдоподібно.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в РФ планують відновити випуск "Волги" і "перемоги".

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