Уряд Росії визначив "пріоритети" в роботі нового чиновника, який прийшов на зміну Олександру Нерадько.

Росія позбулася Олександра Нерадька на посаді глави Росавіації: на його місце призначили нове обличчя - Дмитра Ядрова.

Тепер він буде новим "відповідальним" за невдачі з авіафлотом і брак рейсів у зв'язку з європейськими санкціями. Указ про його призначення підписав чинний прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін від 15 вересня 2023 року. Документ опубліковано на сайті російського уряду.

Ядров здобув освіту в "улюбленому" місті лідера РФ Путіна - Санкт-Петербурзі. Там він закінчив місцевий державний університет цивільної авіації.

Відео дня

Відзначається, що новий глава Федерального агентства Ядров увійшов в структуру у 2019 році. До нового призначення він був відповідальний відразу за кілька напрямків. Зокрема, за координацію льотної експлуатації, а також за керівництво контрактною службою і комісією по великих операціях.

У Мінтрансі РФ кажуть, що пріоритетом Ядрова на новій посаді стане підтримка льотної придатності парку російського авіафлоту, з чим, як відомо, у Росії спостерігаються суттєві проблеми. Також на нього поклали оновлення матеріально-технічної бази РФ, що, ймовірно, стане "викликом" у зв'язку проблемою експорту зарубіжних деталей в Росію.

У РФ спостерігається дефіцит з літаками, рейси критично скоротили

Нагадаємо, крах російської авіації відбувається з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Зокрема, від партнерства з Росією відмовилися такі гіганти ринку, як авіакомпанії Boeing і Airbus. Після цього на території країни почалася нестача зарубіжних запчастин для оновлення та ремонту літаків. Також частина авіарегуляторів анулювала дію сертифікатів придатності літаків російських авіакомпаній.

У серпні 2023 року стало відомо, що РФ була змушена скоротити кількість рейсів через брак літаків. У зв'язку з цим Росавіації довелося скорегувати графік рейсів аж до 20 вересня. Тоді відповідне доручення авіаперевізникам розіслав заступник голови Росавіації Володимир Потєшкін.

Вас також можуть зацікавити новини: