Стверджується, що прокуратура РФ знайшла докази фінансування компанією Збройних сил України.

В РФ націоналізувавши Курський завод "Конті-Рус", який раніше належав українському підприємцю і колишньому віце-прем'єру України Борису Колеснікову. Про це пише "Політика країни" з посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що рішення виніс Ленінський райсуд Курська за позовом Генпрокуратури РФ.

"Раніше громадський діяч попросив прокуратуру перевірити компанію на предмет фінансування ВСУ. Прокуратура стверджує, що знайшла цьому докази, а також звинуватила компанію в невиплаті кредитів і податкових махінаціях", - пише видання.

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Раніше Колесніков заявляв, що продав весь свій бізнес в РФ ще в 2016-2017 роках. Водночас у російських ЗМІ писали, що він продовжував де-факто контролювати ці підприємства через офшори.

Борис Колесніков - колишній народний депутат, екс-віце-прем'єр-міністр і міністр інфраструктури в уряді Миколи Азарова (з 2010 по 2012 рік).

Окупанти продали квартиру Зеленського в Криму

Раныше окупаційна влада Криму заявила про намір продати близько 100 українських об'єктів нерухомості, серед них квартира президента України Володимира Зеленського.

Згодом стало відомо, що квартиру загальною площею в 119,5 квадратних метрів в селищі Лівадія продали за 44,3 мільйона рублів (понад 476 тис.доларів США).

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