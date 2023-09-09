Прес-секретар Путіна заявив, що всі альтернативні пропозиції Заходу не актуальні для Росії і висунув зустрічні ультиматуми.

Прес-секретар лідера РФ Дмитро Пєсков відкинув пропозиції Заходу про відновлення "зернової угоди" з Україною і заявив, що такий курс Росію не влаштовує.

Зокрема, Москва хоче повернутися до основ "зернової угоди" і вимагає виконання раніше досягнутих домовленостей. Про це Пєсков заявив 9 вересня під час спілкування з журналістами, цитує російський Інтерфакс.

"Наприклад, зараз говориться, що західники нібито готові пообіцяти відкрити SWIFT для "дочки" "Россельхозбанка". Але річ у тому, що в домовленості йдеться про те, що SWIFT повинен бути відкритий для "Россельхозбанка", а не для "дочки", - вказав прес-секретар Путіна.

Пєсков послався на слова диктатора і вказав, що Москва чітко прояснила, за яких обставин повернеться до угоди. "Президент чітко сказав, що в той момент, коли вони будуть виконані, відразу ж відновиться угода, але не навпаки", - заявив він.

За словами Пєскова, ці "умови" всім прекрасно відомі. Вони реалізовані, конкретні і не потребують додаткових тлумаченнях, вказав він.

Держбанк РФ може вийти з-під впливу санкцій через компроміс ООН

Раніше стало відомо, що з Держбанку РФ можуть зняти санкції в рамках компромісу, який таємно запропонував генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш главі МЗС РФ Сергію Лаврову в обмін на згоду Росії продовжити "зернову угоду". Відповідну пропозицію Гутерріш висловив у листі, деталі якого розкрив Bild.

Також серед можливих поступок РФ згадувалося підключення банківської системи країни-агресора до SWIFT, можливість застрахувати кораблі "від українських атак", доступ до головних морських портів Європи та інші "смачні" поступки, до яких прагнув російських лідер Володимир Путін в рамках зернового шантажу України.

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