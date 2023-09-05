Найбільш результативним каналом залишаються річкові порти Дунаю.

Україні в серпні попри всі перешкоди вдалось збільшити експорт агропродукції до 4,3 млн тонн, це на 16% більше за липневий показник.

Як повідомляють в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ), основними перепонами для вітчизняного аграрного експорту були обстріли Росією річкової інфраструктури Дунаю, падіння рівня води в Дунаї, заборона експорту ряду ключових позицій українського експорту в сусідні країни тощо.

Зазначається, що найбільш результативним каналом залишаються річкові порти Дунаю, завдяки яким було перевезено 64% обсягів експорту в серпні.

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Щодо структури експорту агропродукції, то, за даними УКАБ, вона виглядала наступним чином:

зернові культури: 2,3 млн тонн, що на 2% більше, ніж в липні (пшениця - 52%, кукурудза - 39%, ячмінь - 9%);

олійні культури: 755,4 тис. тонн, показник зріс в 2,3 рази (ріпак – 94%, соєві боби – 4% та насіння соняшника – 1%);

рослинні олії: 548,9 тис. тонн, обсяги експорту не змінились (соняшникова олія - 81%, ріпакова – 17% та соєва - 2%);

макуха після вилучення рослинних олій: 367,3 тис. тонн, що 15% більше, ніж в липні (соняшникова - 98%, соєва - 2%).

"Найбільші зміни в серпні 2023 року спостерігалися в експорті олійних культур, обсяг яких зріс в 2,3 рази. Основна причина – закінчення збору врожаю ріпаку в Україні та активний його експорт", – пояснили експерти.

Експорт української агропродукції в умовах війни

В Міністерстві аграрної політики і продовольства підрахували, що у 2022-2023 маркетинговому році (з 1 липня 2022-го по 30 червня 2023 року) Україна експортувала 48,99 млн тонн зерна.

В поточному сезоні, за прогнозами експертів, експортний потенціал України складає 43 млн тонн зернових та олійних культур.

Член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук зазначив, що наразі Україна експортує близько 3 млн тонн зерна на місяць. Втім, як він наголосив, якщо цей показник не наростити до 5,5-6 млн тонн, то вітчизяний агросектор за рік може втратити не менше 3-4 млрд доларів.

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