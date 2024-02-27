Співзасновник "Меморіалу" переклав для французького видання Mediapart статтю, яка не припала до смаку режиму Росії.

Головінський суд Москви відправив до в'язниці 70-річного співзасновника міжнародне історико-просвітницького, правозахисного товариства "Меморіал" Олега Орлова.

Як повідомляє "Настоящее время", сьогодні, 27 лютого, суд оголосив вирок правозахиснику Орлову, якому закидають "дискредитацію" російської армії. Літньому чоловікові призначено покарання у вигляді двох з половиною років виправної колонії.

Відзначається, що напередодні держобвинувачення запросило для Орлова 2 роки та 11 місяців колонії, захист наполягав на виправданні. Правозахисник в ході засідання провину не визнав, відмовився давати свідчення і допитувати свідків.

"Приводом для кримінального переслідування Орлова став пост у Facebook від 14 листопада 2022 року з перекладом його статті для французького видання Mediapart. "Вони хотіли фашизму, вони його отримали". До суду підтримати Орлова в числі інших прийшли представники посольств Чехії, Польщі, США, Великобританії, Німеччини, Португалії, Нідерландів, Франції, Люксембургу, Австрії, Австралії, Латвії, Швеції, Бельгії, Іспанії та посол ЄС в Росії", - йдеться в повідомленні.

За даними "Настоящего времени", раніше Орлову за цією ж "справою" призначали покарання у вигляді штрафу, але Мосміськсуд скасував вирок і повернув справу в прокуратуру, яка додавши в обвинувачення обтяжуючу ознаку з мотиву ворожнечі і ненависті до військовослужбовців, направила справу на другий розгляд.

Хто такий Олег Орлов

Олег Орлов народився 4 квітня 1953 року в Москві. Біолог, учасник правозахисного руху в пострадянській Росії, голова ради Правозахисного центру "Меморіал", член правління однойменного міжнародного історико-просвітницького товариства. У 2004-2006 роках був членом ради при Президенті РФ зі сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства і прав людини. Лауреат премії "За свободу думки" імені Андрія Сахарова (2009).

Брав участь у переговорах з терористами під час захоплення в Будьонівську заручників влітку 1995 року, пізніше став добровільним заручником, щоб бойовики звільнили захоплених людей.

Що потрібно знати про "Меморіал"

Міжнародне істирико-просвітницьке, правозахисне та благодійне товариство "Меморіал" - неурядова організація, створена в 1989 році для дослідження політичних репресій в СРСР. Являє собою Співдружність десятка організацій в Росії, Німеччині, Казахстані, Італії, Чехії, Бельгії, Франції та Україні, провідних дослідницьку, правозахисну та просвітницьку роботу. Одна з цілей суспільства - сприяння розвитку громадянського суспільства, правової свідомості громадян і демократичної правової держави, щоб не допустити повернення до тоталітаризму.

29 грудня 2021 року Мосміськсуд ліквідував російські юридичні особи "Міжнародного Меморіалу" та правозахисного центру "Меморіал". Представники організацій заявили, що продовжать роботу без юросіб.

Товариство неодноразово отримувало нагороди, в числі яких - Нобелівська премія миру (2022 рік).

Про що говорилося в статті-перекладі Орлова

Нагадаємо, 70-річного Орлова судили в Росії за статтю, в якій РФ представлена як "фашистська" держава, яка прагне помститися за передбачувані Приниження, нанесені розпадом Радянського Союзу в 1991 році. В інтерв'ю західним журналістам правозахисник заявляв, що Росія розкладається в потужній суміші абсурду і репресій, порівнянної з епохою Леоніда Брежнєва в Радянському Союзі.

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