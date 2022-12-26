У 83 із 85 регіонів РФ тривожність через війну респонденти включили до топ-3 найбільших страхів.

У 2022 році головним джерелом тривожності для росіян стала війна.

Як свідчать результати дослідження компанії розвитку громадських зв’язків (КРГЗ), стало більше росіян, які збентежені війною, а саме мобілізацією та диверсіями на території РФ.

"Згідно з результатами дослідження, основним джерелом тривожності росіян у році, що минає, стала так звана "спеціальна воєнна операція", а також пов'язані з нею теми: ескалація конфлікту із Заходом і можливе застосування ядерної зброї, диверсії та можливе перенесення бойових дій на територію Росії, часткова мобілізація", - зазначили дослідники.

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В дослідженні вказано, що згідно з аналізом повідомлень у ЗМІ та соціальних мережах, загальний рівень тривожності росіян перевищив торішній удвічі. Минулого року росіяни називали коронавірус основним джерелом тривожності, а цьогоріч навіть не згадали про ковід, натомість згадали про війну.

У 83 із 85 регіонів РФ тривожність через війну респонденти включили до топ-3 найбільших страхів. У 70 регіонах цей страх посів першу позицію серед опитуваних. Інфляція та часткова мобілізація також зайняли провідні позиції серед відповідей росіян.

Раніше російський пропагандист Володимир Соловйов зізнавався, що йому тривожно. У рупора Кремля при цьому були синці на обличчі.

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