А там, дивись, згодом ще защебечуть солов'їною.

З початку війни в багатьох країнах Європи, біженці з України користуються економічними та соціальними пільгами. Серед них – безкоштовний проїзд в усякому транспорті за наявності українського паспорта.

У зв'язку з цим росіяни у Німеччині зметикували собі "лайфхак". Вони купують українські обкладинки на паспорт та надягають їх на свій, щоб отримувати пільги в транспорті.

Махінації гордо показали в соцмережах самі росіяни. Водночас вони радять своїм землякам за кордоном не зізнаватися, звідки вони. Кажуть, такий маневр "допомагає просто жити", бо коли іноземці бачать українську символіку, яка на обкладинках, з них ніхто не знущається.

Також росіяни радять заперечувати дії свого президента Володимира Путіна та відкрито говорити, що вони проти війни в Україні. Це варто зробити, аби банально не отримати по обличчю.

Ось уже місяць розвинений світ рве зв'язки з Росією через війну в Україні. Обмеження стосуються обігу валюти в країні, боргових зобов'язань, санкцій проти російських банків та ін. Крім того, вкрай проблематичними для росіян стали і візити за кордон.

Росіяни, тим часом продовжують влаштовувати справжні битви за товари в магазинах, а дещо і зовсім шукають у спекулянтів.

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