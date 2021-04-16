Тіло загиблого знайшли не відразу,

У російському Брянську чоловік загинув, потонувши в ямі з брудом. Вона не була обгороджена, загиблий провалився туди, і його засмоктало під бетонну плиту.

Про це пише Telegram-канал Baza.

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«У місті стояла погана погода, йшов дощ упереміш зі снігом. Того вечора 49-річний Євген Шемет вийшов від своїх друзів у напрямку до будинку і несподівано зник. Його тіло знайшли не відразу - виявилося, що чоловік провалився в яму з брудом і не зміг звідти вибратися», – йдеться в повідомленні.

Поруч з ямою залишилися лежати його особисті речі, за ними його й знайшли. Причиною смерті стала асфіксія, чоловік просто захлинувся.

Повідомляється, що яма утворилася прямо біля дороги.

За словами місцевих жителів, раніше туди вже падали люди, але до таких катастрофічних наслідків це не призводило.

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Автор: Катерина Шварц