У Росії чоловік потрапив у подвійну ДТП через свою імпульсивність. Чоловік "психанув", коли з'ясовував стосунки через першу аварію, тому "рвонув" на червоний колір і його автівка перекинулася після зіткнення з іншим транспортом. У машині чоловіка, який "психанув", знаходилися його діти.
Про інцидент з посиланням на очевидців ДТП повідомляє російське видання "Комсомольська правда".
Так, в Єкатеринбурзі чоловік на Suzuki Vitara врізався в мікроавтобус. На момент аварії в авто перебували також двоє дітей водія. Чоловік вийшов зі своєї машини та почав бурхливо з'ясовувати стосунки з людиною, яка була за кермом мікроавтобуса. Бесіда на підвищених тонах сильно розлютила чоловіка, через що він "психанув" і вирішив поїхати з місця аварії.
Читайте такожЖінка без голови і серця: у Москві розслідують загадкове вбивство-головоломкуВодій спробував втекти, проте він поїхав на червоний колір світлофора. Через це його авто Suzuki зіткнулося відразу з двома машинами. Підсумок другої аварії сумний- транспорт "психованого" чоловіка перекинувся, друге авто врізалося в стовп, третє - пом'ялося.
У ДТП не обійшлося без постраждалих, їх відвезли в лікарню. Поліція проводить перевірки, проте вже відомо, що нервовий чоловік піддав себе і своїх дітей невиправданому ризику, намагаючись втекти з місця першої ДТП.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Росії "свідком" у кримінальній справі залучили кота.
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