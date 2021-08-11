Судячи з опублікованого документа, пухнастий свідок злочину спілкуватися зі слідчими відмовився.

У містечку Бологе Тверської області слідчі залучили як свідка у кримінальній справі кота.

Як повідомляє tver.kp.ru, фото відповідного документа з оперативною інформацією та підписом старшого слідчого опублікували користувачі соцмереж.

"Фото №5. Кіт, що лежить на підлокітнику дивана, який за фактом заподіяння тілесних ушкоджень ... пояснити нічого не зміг", - йдеться в підписі під фото тварини.

Видання подало офіційний запит у російські правоохоронні органи, щоб підтвердити або спростувати правдивість оперативних матеріалів. Однак правоохоронці поки що не відповіли журналістам.

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Автор: Катерина Комолова