Лікар сказав йому, що апарат можна зняти після щеплення.

У Росії чоловік самостійно зняв з ноги апарат Ілізарова, щоб не вакцинуватися від коронавірусу.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Житель Москви поламав ногу ще в кінці 2020 року. Він переніс складну операцію, після якої йому встановили апарат Ілізарова.

Пізніше перелом почав зростатися, чоловіка виписали додому.

Читайте також"Катівня вертольотами": у Росії копи катали на гойдалках п'яного росіянина і потрапили на відео"Минулого тижня на черговому прийомі лікар сказав, що апарат можна знімати, але перед цим необхідно вакцинуватися. Пацієнт навідріз відмовився. Однак апарат, що засидівся на нозі, почав завдавати сильних болів і рішучий москвич своїми силами зняв конструкцію з ноги", - йдеться в повідомленні.

За словами росіянина, зараз болі його не турбують. Однак чоловік переживає, що якщо виникнуть ускладнення, то без щеплення його не захочуть лікувати.

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Автор: Людмила Жерновська