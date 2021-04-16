Чоловік підслизнувся, коли відкривав двері.

У Росії в Бєлгородській області стався безглуздий нещасний випадок: там 59-річний житель міста Валуйки випадково повісився на шнурку від ключів, коли відкривав двері свого будинку.

Про це пише Telegram-канал Baza.

Читайте такожРосіянин взяв у полон повію та погрожував прострелити їй коліноЗазначається, що чоловік повертався в приватний будинок на вулиці Пролетарській. На шиї у нього, як у багатьох в дитинстві, висів шнурок з ключем, щоб не загубити.

«Спочатку чоловік довгими хвилястими рухами намагався вставити ключ в замкову щілину, а потім, коли у нього вийшло, раптом послизнувся, впав та повис. Вибратися самостійно сил у нього не вистачило - в такому вигляді його і знайшли», - йдеться в повідомленні.

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Автор: Катерина Шварц