Очевидці подумали, що дітей викрали злочинці, але це зробила їхня мати.

На Кубані росіянка посадила дітей у клітку за погану поведінку.

Як повідомляє Телеграм-канал SHOT, жінка заявила, що сини погано поводились у салоні автівки, тому вона змусила їх пересісти в причіп до собаки.

Жахливу картину з дітьми і псом у клітці на Chevrolet Niva, що рухається, помітили очевидці на дорозі Тимашевськ - Гречана Балка. Люди думали, що хлопчиків викрали злочинці.

"Поліцейським кинули орієнтування. Вони зупинили авто. "Злочинницею" виявилася мати дітей. На неї склали протокол за порушення правил перевезення людей та передали дані сім'ї до органів у справах дітей", - пише канал.

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Нагадаємо, що у серпні на Кубані силовики розправилися з двома колишніми найманцями ПВК "Вагнер". Їх побили до смерті. Тіла колишніх пригожинських бойовиків знайшли силовики на березі річки 5 серпня, біля селища Дедеркой.

Передбачається, що на місці інциденту сталася бійка. У розправі над "екс-вагерівцями" підозрюють 27-річного Туркменяна Артема Едуардовича та 36-річного Тулумджяна Вартана Разміковича.

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