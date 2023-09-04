Його прикували наручниками до дерева і побили до смерті. Владі РФ на цей інцидент все одно. Після операції військовий "зручно" для всіх помер.

В Ростовській області російські силовики побили до смерті контрактника, який розраховував взяти участь у війні проти України.

Йдеться про 48-річного Михайла Пічугіна, жителя Свердловської області, який 3 червня 2023 року уклав контракт на дворічну службу в армії з Міноборони РФ, зазначає "Агентство. Новости".

Спершу військовий зазнавав побоїв у Оренбурзькій області, куди його направили для навчання. Звідти він регулярно надсилав фото й відео, що свідчили про його побиття. Під час одного з випадків йому зламали пальці, зазначає "Агентство".

Відео дня

На початку серпня Пічугіна передислокували в Ростовську область. Там його сильно побили місцеві силовики: вони підійшли до Пічугіна під час відпочинку з іншими військовими біля річки, коли він в компанії випивав. Його прикували наручниками до дерева й почали бити. Про цей інцидент Пічугін встиг розповісти близьким телефоном до того моменту, як його госпіталізували через погіршення здоров'я після побоїв.

Зрештою місцеві хірурги провели Печугіну операцію, після якої той "зручно" помер.

"У морзі сім'ї повідомили, що військовий помер від травми голови, а також показали тіло загиблого - на руці у Пічугіна було видно криваві сліди, схожі на позначки від наручників", - йдеться в повідомленні.

РосЗМІ відзначають, що місцевій владі і правоохоронцям на цей інцидент все одно: тіло Пічугіна лежить в морзі з 24 серпня - його не дозволяють забрати близьким. Жодної справи за фактом побиття Пічугіна у РФ також не порушували.

На Кубані силовики розправилися з парою "вагнерівців"

Нагадаємо, в серпні в Туапсинському районі (Краснодарський край) місцеві розправилися з двома колишніми найманцями ПВК "Вагнер". Їх побили до смерті. Тіла колишніх пригожинських бойовиків знайшли силовики на березі річки 5 серпня, біля селища Дедеркой. Передбачається, що на місці інциденту сталася бійка. У розправі над "екс-вагерівцями" підозрюють 27-річного Туркменяна Артема Едуардовича та 36-річного Тулумджяна Вартана Разміковича.

Вас також можуть зацікавити новини: