За словами жінки, тварина з'їла гроші.

Росіянка жорстоко розправилася з собакою, бажаючи покарати за з'їдені гроші.

Як повідомляє Kaliningrad Today, 45-річна мешканка Калінінграда викинула собаку породи китайський чубатий з п'ятого поверху.

Власницею тварини була сестра жінки. Вона тимчасово оселилася на орендованій квартирі, де тримати собак не дозволялося, тому й віддала пса родичці.

У новому житлі собака "завинив". За словами господині квартири, тварина з'їла купюру у 5 000 рублів (близько 1 800 гривень), після чого жінка не витримала і в пориві злості викинула собаку у вікно. Той помер на місці.

Російські правоохоронці порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 245 КК РФ - "Жорстоке поводження з твариною".

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Автор: Катерина Комолова